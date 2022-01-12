В районе Тувы введён карантин из-за бешенства

Источником заражения стала лиса



В Туве введены ограничительные мероприятия для предупреждения дальнейшего распространения заболевания бешенством животных и людей. Распоряжением главы региона определены границы угрожаемой зоны в радиусе 20 километров от эпизоотического очага — местности Саргал сумона Бояровка Каа-Хемского района.



По данным сектора ветеринарии министерства сельского хозяйства, источником заражения стала лиса, результаты исследования патологического материала которой дали положительный результат на возбудитель бешенства 9 января. В этот же день были приняты меры по введению карантинных мер на местности, где были обнаружены останки дикого животного, проведена вакцинация домашнего скота от заразного заболевания.



10 января в зону очага выехали эпидемиологи для проведения обследования проживающих там людей и домашних животных на предмет заражения бешенством.



В соответствии с распоряжением на период действия ограничительных мероприятий в местности Саргал сумона Бояровка запрещены вывоз и ввоз сельскохозяйственных животных, собак и кошек, также продуктов животноводства; отлов для вывоза в зоопарки с целью расселения в другие районы диких животных; торговля сельскохозяйственными и домашними животными, продуктами животноводства; проведение выставок собак и кошек. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.



