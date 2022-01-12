В Алтайском крае в степи обнаружили полсотни застреленных лошадей

Лошадей загнали в угол и снайперски расстреляли
53 застреленные лошади были обнаружены на месте своего свободного выпаса, между селами Солоновка и Камышенка в Алтайском крае. большинство из них – кобылы с жеребятами или еще не ожеребившиеся. Табун принадлежал семье местного жителя, сообщает телеграм-канал «Красное солнце Алтая».
- Мы проверяли их два-три раза в неделю. Собирались поехать на днях с приятелем, но поднялся туман, поэтому отложили выезд. А вечером уже позвонили, сказали, что лошади застрелены. Их загнали в угол и снайперски расстреляли – по два выстрела точно под лопатку под сердце. Это не человек какой-то, зверь – так даже фашисты не поступали, - цитирует телеграм-канал слова владельца лошадей Николая.
Сообщается, что в настоящее время сотрудники полиции проводят серию оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены все необходимые экспертизы и исследования, возбуждено уголовное дело.
Сумма ущерба составила более 5 млн. рублей.
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Происшествия, Фото:
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