В Забайкалье возбудили дело на участников банды, убивших пять человек в 2000-е

Трое членов банды к настоящему времени уже мертвы



Следователи возбудили уголовное дело в отношении троих жителей Забайкальского края, которых подозревают в убийстве пяти человек и серии разбойных нападений в составе банды в 2001-2007 годах. В создании и руководстве устойчивой вооружённой группой (бандой) подозревается 58-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства следственного управления СК России по региону.



- По данным следствия, в 2001 году в городе Краснокаменск подозреваемый создал устойчивую вооруженную группу для совершения разбойных нападений и других особо тяжких преступлений на территории Забайкальского края. В состав группы, помимо её организатора, вошли не менее пяти человек. На вооружении участников банды было огнестрельное оружие – обрез охотничьего ружья, а также пистолет с глушителем калибра 5,45 мм, большое количество боеприпасов к ним. Для совершения преступлений участники группы использовали автотранспорт, в том числе, угнанные автомашины. Подозреваемые тщательно готовились к совершению преступлений, разрабатывали схемы их совершений, распределяли роль каждого из участников, - говорится в сообщении.



Отмечается, что в период с 2001 по 2007 годы участники банды совершили не менее 12 преступлений, в том числе убийства пяти человек. Также они совершили семь разбойных нападений, в ходе которых похищали автомобили, крупный рогатый скот, деньги, орудие, другие ценные вещи и предметы.



В настоящий момент всем фигурантам данного уголовного дела избрана мера пресечения. Трое других участников преступной группы скончались либо убиты.



Расследование уголовного дела продолжается.





