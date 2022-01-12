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В Иркутской области незаконно вырубили ценные породы леса на 90 млн рублей

В Иркутской области незаконно вырубили ценные породы леса на 90 млн рублей
Происшествия, 
Рубки в защитных лесах разрешили чиновники

В Иркутской области возбуждены уголовные дела по факту незаконной рубки древесины на территории Падунского лесничества, совершённой с превышением должностных полномочий.

- По версии следствия, неустановленные должностные лица, в чьи обязанности входили охрана окружающей среды и контроль за деятельностью в сфере лесопользования, заключили договоры купли-продажи лесных насаждений на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, а также обустройству противопожарных разрывов. Договоры были заключены путём предоставления недостоверных сведений, послуживших основанием для заготовки древесины на лесных участках, не предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В ходе прокурорской проверки установлено, что договоры были заключены неправомерно, и решением суда сделки признаны недействительными.

Отмечается, что создание противопожарных разрывов на территории Падунского лесничества в границах водоохранной зоны Братского водохранилища не предусмотрено, поскольку лесные насаждения отнесены к защитным лесам. Таким образом, незаконно вырублены хвойные деревья в объёме свыше 8 тысяч кубических метров. По оценкам специалистов, ущерб, нанесенный лесному фонду Российской Федерации, составил более 90 млн рублей.

В ходе обысков следователи обнаружили документацию и иные вещественные доказательства.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере) и частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Расследование продолжается.


рубка леса Лес

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