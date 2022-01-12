Мужчина ударил женщину кулаком по лицу
Под Новый год, 30 декабря, Баргузинский районный суд в Бурятии рассмотрел дело об административном правонарушении о побоях.
Местный житель дважды ударил кулаком по лицу гражданскую супругу. Женщина испытала физическую боль и получила кровоподтёк возле челюсти.
В ходе судебного заседания сельчанин свою вину признал, раскаялся в содеянном.
Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.
- Постановление не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда.
Житель Бурятии, побивший возлюбленную, отделался штрафом
Происшествия, Фото:
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