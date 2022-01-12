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Житель Бурятии, побивший возлюбленную, отделался штрафом

Житель Бурятии, побивший возлюбленную, отделался штрафом
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина ударил женщину кулаком по лицу

Под Новый год, 30 декабря, Баргузинский районный суд в Бурятии рассмотрел дело об административном правонарушении о побоях.

Местный житель дважды ударил кулаком по лицу гражданскую супругу. Женщина испытала физическую боль и получила кровоподтёк возле челюсти.

В ходе судебного заседания сельчанин свою вину признал, раскаялся в содеянном.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.

- Постановление не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда.


побои

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