Разыскиваемого нашли внимательные росгвардейцы
Наряд вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ, обратил внимание на мужчину, схожего с оперативной ориентировкой.
Мужчину остановили, чтобы проверить его документы. Так выяснилось, что гражданин находится в федеральном розыске.
Улан-удэнец, обвиняемый в краже сотового телефона и угоне автомобиля, скрывался от органов дознания с ноября 2021 года.
35-летний задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ поймали мужчину из федерального розыска
Происшествия, Фото:
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