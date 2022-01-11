В Улан-Удэ поймали мужчину из федерального розыска

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Разыскиваемого нашли внимательные росгвардейцы



Наряд вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ, обратил внимание на мужчину, схожего с оперативной ориентировкой.



Мужчину остановили, чтобы проверить его документы. Так выяснилось, что гражданин находится в федеральном розыске.



Улан-удэнец, обвиняемый в краже сотового телефона и угоне автомобиля, скрывался от органов дознания с ноября 2021 года.



35-летний задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

