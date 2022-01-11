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Житель Бурятии обзавёлся украденной курткой благодаря другу

Житель Бурятии обзавёлся украденной курткой благодаря другу
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
На молодого человека, который сам не совершал кражу, возбудили дело

В Закаменском районе Бурятии к уголовной ответственности за приобретение имущества, заведомо добытого преступным путём, будет привлечен 27-летний местный житель.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 11 января 2021 года жители Закаменска, 19 лет и 21 года, взломали стекло в магазине спортивных товаров. Молодые люди украли спортивную одежду. Спрятав «добычу» заброшенном доме неподалеку, воры вернулись и украли также с прилавков спортивный инвентарь. Ущерб составил около 42 тысяч рублей.

В ходе расследования установлено, что на следующий день 19-летний вор попросил своего друга помочь ему перепрятать украденное, рассказав ему о краже. Увидев среди вещей мужской пуховик, молодой человек попросил приятеля отдать ему куртку.

Однако, когда вора поймали, задержали и его друга, забравшего украденную вещь.

- В отношении ранее судимого местного жителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи о приобретении имущества, добытого преступного путём, – лишение свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


кража

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