Виновник аварии отправится в колонию-поселение
В Иркутской области суд приговорил жителя посёлка Качуг к 3 годам 1 месяцу лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровья местной жительнице и управление автомобилем в нетрезвом виде.
В марте 2021 года 40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в дорожное ограждение, а также сбил женщину. Она получила тяжёлые травмы.
Виновник аварии ранее был осуждён по статье 264.1 Уголовного кодекса «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».
В ходе предварительного следствия по уголовному делу и в судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме.
- Приговором Качугского районного суда мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 264.1 УК РФ, а также частью 2 статьи 264 УК РФ. С учётом мнения прокурора суд назначил обвиняемому лишение свободы на срок 3 года 1 месяц с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишён права заниматься деятельностью по управления транспортными средствами на срок 1 год 4 месяца, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области водитель, который пьяным сбил женщину, сядет на три года
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Виновник аварии отправится в колонию-поселение
Нарушители сломали ветки и разбили ёлочные шары
Аферистка приехала из Калининграда
Мужчина зря доверился дочери знакомого
Минздрав проводит служебную проверку
Грабитель только недавно вышел из колонии
Собутыльники хотели продать телевизор и купить ещё спиртного
Вчера в районах Бурятии едва не сгорели два дома
Статистику озвучили в республиканском агентстве ГО и ЧС
В замёрзшем ручье застревали и легковушки, и фуры
Житель Читы несколько дней крал шоколад
Мужчина остался без дорогих часов после ночи с «девочками»
Конфликт между многодетной матерью и девушкой вспыхнул на танцполе
Грабитель распылял перцовый баллончик в пенсионерку и охранника
Воры вынесли деньги из кассы, технику и продукты