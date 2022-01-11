В Иркутской области водитель, который пьяным сбил женщину, сядет на три года

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Виновник аварии отправится в колонию-поселение



В Иркутской области суд приговорил жителя посёлка Качуг к 3 годам 1 месяцу лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровья местной жительнице и управление автомобилем в нетрезвом виде.



В марте 2021 года 40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в дорожное ограждение, а также сбил женщину. Она получила тяжёлые травмы.



Виновник аварии ранее был осуждён по статье 264.1 Уголовного кодекса «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».



В ходе предварительного следствия по уголовному делу и в судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме.



- Приговором Качугского районного суда мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 264.1 УК РФ, а также частью 2 статьи 264 УК РФ. С учётом мнения прокурора суд назначил обвиняемому лишение свободы на срок 3 года 1 месяц с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишён права заниматься деятельностью по управления транспортными средствами на срок 1 год 4 месяца, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

