В Братске двое парней повредили новогоднюю ёлку

Нарушители сломали ветки и разбили ёлочные шары



Ночью на площади Дворца искусств в Братске двое парней перелезли за ограждение вокруг новогодней ёлки и повредили её. У ёлки были повреждены ветки, а также разбитые шары.



Сообщение об полицейские получили ночью с 4 на 5 января. Камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город» зафиксировали действия вандалов.



- В дежурную часть полиции оба участника инцидента доставлены нарядом вневедомственной охраны Росгвардии. Ими оказались 22-летний неоднократно судимый житель Тулуна и его 19-летний знакомый из Нижнеудинска. К нарушителям приняты меры административного воздействия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

