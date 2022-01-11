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В Иркутске мошенники пытались продать съёмную квартиру

В Иркутске мошенники пытались продать съёмную квартиру
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Аферистка приехала из Калининграда

Иркутские полицейские поймали аферистов при попытке продажи арендованной квартиры по поддельным документам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Так, одну из подозреваемых оперативники задержали с поличным во время получения от потенциального покупателя задатка, а вскоре вышли на след её подельника.

- Выяснилось, что злоумышленники сняли квартиру на улице Багратиона, сделали фотографии и на сайте объявлений разместили информацию о продаже жилплощади. Встречалась с клиентами женщина, предъявляла поддельный паспорт с вклеенным фото и договаривалась о сделке. Таким образом фигурантам удалось обмануть двух иркутян и заполучить залог в размере 50 и 100 тысяч рублей. Задержанными оказались 29-летний уроженец Ангарска и 32-летняя жительница Калининграда, которая специально приехала в Иркутск, чтобы поучаствовать в противоправной схеме, - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».


мошенничество

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