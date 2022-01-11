Аферистка приехала из Калининграда
Иркутские полицейские поймали аферистов при попытке продажи арендованной квартиры по поддельным документам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Так, одну из подозреваемых оперативники задержали с поличным во время получения от потенциального покупателя задатка, а вскоре вышли на след её подельника.
- Выяснилось, что злоумышленники сняли квартиру на улице Багратиона, сделали фотографии и на сайте объявлений разместили информацию о продаже жилплощади. Встречалась с клиентами женщина, предъявляла поддельный паспорт с вклеенным фото и договаривалась о сделке. Таким образом фигурантам удалось обмануть двух иркутян и заполучить залог в размере 50 и 100 тысяч рублей. Задержанными оказались 29-летний уроженец Ангарска и 32-летняя жительница Калининграда, которая специально приехала в Иркутск, чтобы поучаствовать в противоправной схеме, - говорится в сообщении ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В Иркутске мошенники пытались продать съёмную квартиру
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 11.01.2022
Нарушители сломали ветки и разбили ёлочные шары
Происшествия, 11.01.2022
Аферистка приехала из Калининграда
Мужчина зря доверился дочери знакомого
Минздрав проводит служебную проверку
Грабитель только недавно вышел из колонии
Собутыльники хотели продать телевизор и купить ещё спиртного
Вчера в районах Бурятии едва не сгорели два дома
Статистику озвучили в республиканском агентстве ГО и ЧС
В замёрзшем ручье застревали и легковушки, и фуры
Житель Читы несколько дней крал шоколад
Мужчина остался без дорогих часов после ночи с «девочками»
Конфликт между многодетной матерью и девушкой вспыхнул на танцполе
Грабитель распылял перцовый баллончик в пенсионерку и охранника
Воры вынесли деньги из кассы, технику и продукты
Мужчина зарезал друга из соседней деревни