Статистику озвучили в республиканском агентстве ГО и ЧС
За новогодние праздники в Бурятии произошло 68 пожаров. Это на 12 меньше, чем в длинные выходные 2021 года, когда было 78 пожаров.
В праздничные дни погибли пять человек. Ещё семь были травмированы.
- В аналогичном периоде прошлого года было пять погибших и четверо травмированных соответственно, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В новогодние праздники на пожарах в Бурятии погибли пять человек
Происшествия, Фото:
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