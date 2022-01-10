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В новогодние праздники на пожарах в Бурятии погибли пять человек

В новогодние праздники на пожарах в Бурятии погибли пять человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Статистику озвучили в республиканском агентстве ГО и ЧС

За новогодние праздники в Бурятии произошло 68 пожаров. Это на 12 меньше, чем в длинные выходные 2021 года, когда было 78 пожаров.

В праздничные дни погибли пять человек. Ещё семь были травмированы.

- В аналогичном периоде прошлого года было пять погибших и четверо травмированных соответственно, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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