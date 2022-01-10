В замёрзшем ручье застревали и легковушки, и фуры
В праздничные дни в Бурятии пожарные не только тушили возгорания, но и помогали автомобилистам, попавшим в ледяные ловушки. Об этом рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Вблизи посёлка Северомуйск выступила наледь, затруднившая передвижение транспорта. Автомобилисты, решившие поехать в объезд по лесовозной дороге, с трудом переправлялись через лесной ручей. Стали поступать сообщения о засевшем во льду транспорте.
Дорожные службы были оповещены, а пожарные на личном грузовом автомобиле направились на помощь людям.
Всего с 6 на 7 января пожарные вызволили из замёрзшего ручья больше десяти машин, в том числе грузовых.
Все автомобили эвакуировались в сторону ближайшего населённого пункта – Северомуйска, и только один пожарные помогли переправить на нужный водителю берег. Это фура, в которой везли продовольствие для жителей города Бодайбо. Помимо этого, работники пожарной части помогли дальнобойщику устранить неполадки автомобиля, которые были получены при переезде через ручей.
Сейчас дорожные службы произвели отсыпку и обустроили переезд.
В Бурятии больше десяти машин застряли в ручье
Происшествия, Фото:
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