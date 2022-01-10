Житель Читы несколько дней крал шоколад
В первых числах января в полицию Читы поступило заявление от администратора продовольственного магазина о том, что с 21 по 31 декабря неизвестные украли шоколад разных видов. Сумма ущерба составила более семи тысяч рублей.
Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что к краже причастен неоднократно судимый 22-летний житель Читы.
- Ранее гражданин был неоднократно задержан за хищения продуктов питания. Его действия квалифицированы как мелкое хищение. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
На читинского сладкоежку возбудили уголовное дело
Происшествия, Фото:
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