На читинского сладкоежку возбудили уголовное дело

Житель Читы несколько дней крал шоколад



В первых числах января в полицию Читы поступило заявление от администратора продовольственного магазина о том, что с 21 по 31 декабря неизвестные украли шоколад разных видов. Сумма ущерба составила более семи тысяч рублей.



Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что к краже причастен неоднократно судимый 22-летний житель Читы.



- Ранее гражданин был неоднократно задержан за хищения продуктов питания. Его действия квалифицированы как мелкое хищение. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

