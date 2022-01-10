 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 января

09 января

Популярное

На читинского сладкоежку возбудили уголовное дело

На читинского сладкоежку возбудили уголовное дело
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Житель Читы несколько дней крал шоколад

В первых числах января в полицию Читы поступило заявление от администратора продовольственного магазина о том, что с 21 по 31 декабря неизвестные украли шоколад разных видов. Сумма ущерба составила более семи тысяч рублей.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что к краже причастен неоднократно судимый 22-летний житель Читы.

- Ранее гражданин был неоднократно задержан за хищения продуктов питания. Его действия квалифицированы как мелкое хищение. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии лишился Rolex за три миллиона после кутежа в Сочи
Житель Бурятии лишился Rolex за три миллиона после кутежа в Сочи
Происшествия, 10.01.2022
Мужчина остался без дорогих часов после ночи с «девочками»  
В Улан-Удэ мать троих детей подралась возле кафе
В Улан-Удэ мать троих детей подралась возле кафе
Происшествия, 10.01.2022
Конфликт между многодетной матерью и девушкой вспыхнул на танцполе
Улан-удэнка дала отпор грабителю с перцовым баллончиком
Улан-удэнка дала отпор грабителю с перцовым баллончиком
Происшествия, 10.01.2022
Грабитель распылял перцовый баллончик в пенсионерку и охранника
В Улан-Удэ дерзкие воры посреди ночи обокрали кафе
В Улан-Удэ дерзкие воры посреди ночи обокрали кафе
Происшествия, 10.01.2022
Воры вынесли деньги из кассы, технику и продукты
«Вода прибывает с большой скоростью»: В Бурятии топит село
«Вода прибывает с большой скоростью»: В Бурятии топит село
Происшествия, 10.01.2022
В Тункинском районе село оказалось в морозы подтопленным
У жителя Бурятии изъяли порох
У жителя Бурятии изъяли порох
Происшествия, 10.01.2022
За незаконный оборот взрывчатых веществ возбуждено уголовное дело 
На Байкале произошло землетрясение
На Байкале произошло землетрясение
Происшествия, 10.01.2022
Подземные толчки коснулись двух регионов 
В Улан-Удэ маршрутчик рассказал свою версию по поводу избиения девушки
В Улан-Удэ маршрутчик рассказал свою версию по поводу избиения девушки
Происшествия, 08.01.2022
По словам водителя, остановиться в момент драки в салоне он никак не мог
В Улан-Удэ трупы убитых женщин пролежали в комнате неделю
В Улан-Удэ трупы убитых женщин пролежали в комнате неделю
Происшествия, 08.01.2022
Трупы обнаружили, когда соседи забили тревогу из-за запаха

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^