Житель Бурятии лишился Rolex за три миллиона после кутежа в Сочи

Мужчина остался без дорогих часов после ночи с «девочками»



27-летний житель Бурятии в Сочи лишился часов Rolex, стоимость которых больше трёх миллионов рублей. Мужчина сообщил о пропаже в полицию. Подробности приводит «Комсомольская правда - Кубань».



Молодой человек с размахом решил отпраздновать дембель. Для этого он забронировал номер в самом дорогом отеле курорта, надел на себя самое лучшее и отправился в клуб. Здесь он познакомился с местным заводилой и попросил свести его с «девочками», пожаловавшись на долгое отсутствие интимной близости.



Вскоре молодой человек оказался в объятиях сразу трёх «жриц любви». А что было дальше, Александр не помнит.



- Просыпаюсь в номере, а рядом уже никого. И часов... моих «ролексов» нет! – рассказал в полиции мужчина.



Восстановить картину вечера помог тот самый новый знакомый из клуба. Как выяснилось, последний расплатился за многочисленные коктейли туриста и за «девочек» часами.



- Сумма была около 600 тысяч рублей, - пояснил «КП – Кубань» источник в окружении пострадавшего.



Уголовное дело пока не возбуждали.

