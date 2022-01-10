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Житель Бурятии лишился Rolex за три миллиона после кутежа в Сочи

Житель Бурятии лишился Rolex за три миллиона после кутежа в Сочи
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина остался без дорогих часов после ночи с «девочками»

27-летний житель Бурятии в Сочи лишился часов Rolex, стоимость которых больше трёх миллионов рублей. Мужчина сообщил о пропаже в полицию. Подробности приводит «Комсомольская правда - Кубань».

Молодой человек с размахом решил отпраздновать дембель. Для этого он забронировал номер в самом дорогом отеле курорта, надел на себя самое лучшее и отправился в клуб. Здесь он познакомился с местным заводилой и попросил свести его с «девочками», пожаловавшись на долгое отсутствие интимной близости.

Вскоре молодой человек оказался в объятиях сразу трёх «жриц любви». А что было дальше, Александр не помнит.

- Просыпаюсь в номере, а рядом уже никого. И часов... моих «ролексов» нет! – рассказал в полиции мужчина.

Восстановить картину вечера помог тот самый новый знакомый из клуба. Как выяснилось, последний расплатился за многочисленные коктейли туриста и за «девочек» часами.

- Сумма была около 600 тысяч рублей, - пояснил «КП – Кубань» источник в окружении пострадавшего.

Уголовное дело пока не возбуждали.
кража

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