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В Улан-Удэ мать троих детей подралась возле кафе

В Улан-Удэ мать троих детей подралась возле кафе
Происшествия,  Фото:pexels.com
Конфликт между многодетной матерью и девушкой вспыхнул на танцполе

Ночью 8 января в полицию Улан-Удэ обратилась 25-летняя горожанка. Она сообщила, что её ограбила малознакомая женщина в кафе, рассказали в МВД по Бурятии.

Конфликт произошёл на танцполе из-за малозначительного повода и в результате перерос в драку на улице рядом с заведением.

Оппонентка девушки в ходе потасовки сорвала с её шеи золотую цепочку. Цепочку женщина забрала, заявив, что это в счёт ущерба за порванную в драке футболку. После она вернулась обратно в кафе.

Девушка, оставшаяся без украшения, позвонила в полицию.

К моменту приезда полицейских грабительницы в кафе уже не было. Однако по горячим следам была установлена и задержана. Женщине 36 лет. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась, вместе с супругом воспитывает троих детей.

Похищенная цепочка у неё изъята и возвращена владелице. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».



грабеж

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