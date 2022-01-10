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Улан-удэнка дала отпор грабителю с перцовым баллончиком

Улан-удэнка дала отпор грабителю с перцовым баллончиком
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Грабитель распылял перцовый баллончик в пенсионерку и охранника

Полицейские в Улан-Удэ задержали 38-летнего мужчину по подозрению в грабеже и разбойных нападениях, сообщили в МВД по Бурятии.

Вечером 25 декабря к 50-летней улан-удэнке возле дома на улице Гагарина подошёл прохожий. Мужчина стал спрашивать у неё, как попасть в квартиру. Женщина ответила, что необходимо позвонить в домофон или хозяевам нужной квартиры, и пошла дальше.

Однако мужчина проследовал за улан-удэнкой и стал настойчиво предлагать познакомиться. Женщина достала сотовый телефон из кармана, намереваясь позвонить в полицию. Тогда он выхватил гаджет у неё из рук и побежал в сторону остановки. Ограбленная женщина попыталась догнать преступника, но не смогла, и обратилась в полицию.

На следующий день он совершил разбойное нападение на 67-летнюю улан-удэнку. Мужчина приметил пенсионерку в маршрутке и вышел вместе с ней на остановке. Проследовав за ней до её дома, злоумышленник аналогичным способом стал привлекать к себе внимание. Улучив момент, он брызнул в лицо женщине перцовым баллончиком и попытался отобрать сумку. Однако пенсионерка не выпустила имущество из рук и стала звать на помощь. На крики прибежал прохожий и нападавший, испугавшись, скрылся.

27 декабря в магазине самообслуживания в торговом центре подозреваемый украл 13 пачек сливочного масла. Вор на выходе заметил охранник и попытался задержать. Однако мужчина вновь применил перцовый баллончик и убежал.

Подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Мужчина ранее неоднократно был судим за тяжкие имущественные преступления. Он не имеет постоянного места жительства и ведёт асоциальный образ жизни.

Задержанный рассказал следователю, что чужое имущество он продал, а на вырученные деньги купил алкоголь и продукты.

Возбужден ряд уголовных дел, которые будут соединены в одно производство. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


грабеж разбой

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