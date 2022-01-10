В Улан-Удэ дерзкие воры посреди ночи обокрали кафе

Воры вынесли деньги из кассы, технику и продукты



В ночь с 7 по 8 января на улице Гагарина возле торгового дома «Юбилейный» в Улан-Удэ дерзкие воры обокрали кафе. Видео выложили в паблике ves_ulan_ude.



-Может кто-то узнает этих нелюдей. В ночь с 7-го по 8-го числа этого месяца, примерно, 1:30 по времени, было ограблено кафе по улице Гагарина возле торгового дома «Юбилейный». По камерам видно лицо одного человека, по физическим данным и по разговору понятно, что это парни лет от 17 до 20. Были украдены: ноутбук, гриль, деньги из кассы, продукты, прохладительные напитки, - сообщила автор поста, обратившаяся за помощью к пользователям.



Улан-удэнцы удивлены, как молодым ворам удалось проникнуть в заведение посреди ночи.



«Как они туда попали? Открыто было?», «Опять Бурятия, что я удивляюсь. 90-е возвращаются», «Простите, а как эти нелюди попали туда, где сотрудники то? Вынесли очень много и не особо то торопились», «Охраны нет, что ли?», - комментируют жители



Ещё большее удивление вызвало, что молодые люди «работали», не особо скрываясь. Один из них и вовсе показал своё лицо камере видеонаблюдения. Пользователи шутят по этому поводу.



«Вроде 21 век, как бы везде камеры, есть до сих пор такие, кто этого не понимают?», «Раньше народ без масок ходил, грабители в масках ходили. Теперь народ в масках, а грабители без масок», «Государство не зря говорит: носите маски».



На видео заметно, как грабители пытаются открыть кассу ключом. Жители посоветовали присмотреться к сотрудникам кафе:



«Ищи среди своих, кто работал. На видео же сразу видно, что знают, где ключи лежат», «Конечно, кто-то из своих, знающие что, где лежит и как открыть».



Выяснилось, что кражу удалось совершить, так как дверь не была заперта.



- Днём 8 января в полицию Железнодорожного района поступило сообщение от индивидуального предпринимателя о краже из кафе по улице Гагарина. Известно, что в ночь с 7 на 8 января трое молодых людей воспользовавшись тем, что дверь в павильон была не заперта, проникли торговую точку, откуда похитили ноутбук, электрическую печь, роутер, денежные средства и продукты питания. Ущерб составил около 60 тысяч рублей, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.



В совершении преступления подозреваются трое молодых людей. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается.



Всех, кто располагает информацией о разыскиваемых, просят сообщить в полицию по телефонам: 8-902-457-05-38, 44-02-02, 102 (112).







