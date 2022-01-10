В Бурятии убийца вернулся на место преступления за ножом и курткой

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Мужчина зарезал друга из соседней деревни



Вечером 8 января в селе Тунка в доме обнаружили тело 43-летнего убитого мужчины. По подозрению в убийстве задержан 34-летний житель соседней деревни. На допросе задержанный во всём признался, сообщили в СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, в ночь на 7 января мужчина пришёл в соседнюю деревню Тунка в гости к знакомому. Вместе они стали употреблять спиртные напитки. Через некоторое время пьяные собутыльники поссорились. Гость схватил со стола нож и нанёс им множество ударов в грудную клетку хозяина дома. Потерпевший скончался на месте.



Убийца ушёл из дома и скрылся. Однако на следующий день вернулся обратно, чтобы забрать нож и забытую куртку.



Орудие преступления он позже выкинул в поле между сёлами.



Покойного обнаружили родители, которые приехали навестить сына, обеспокоенные тем, что он не отвечал на телефонные звонки.



- В ходе проверки показаний обвиняемого на месте происшествия обнаружен и изъят выкинутый им нож. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном управлении.

