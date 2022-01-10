Всё произошло в колонии общего режима
В Бурятии осуждённый, отбывающий наказание в колонии общего режима за ряд тяжких преступлений, оскорбил сотрудника. Мужчина высказался в адрес сотрудника колонии ненормативной лексикой.
В отношении осужденного специализированный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ - оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.
Мировой судья судебного участка № 2 Селенгинского района назначил виновному наказание в виде административного штрафа в размере 3 тысяч рублей.
В пресс-службе прокуратуры Бурятии сообщили, что постановление вступило в законную силу.
В Бурятии оштрафовали осуждённого, обматерившего сотрудника колонии
Происшествия, Фото:
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