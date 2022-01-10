В Бурятии оштрафовали осуждённого, обматерившего сотрудника колонии

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Всё произошло в колонии общего режима



В Бурятии осуждённый, отбывающий наказание в колонии общего режима за ряд тяжких преступлений, оскорбил сотрудника. Мужчина высказался в адрес сотрудника колонии ненормативной лексикой.



В отношении осужденного специализированный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ - оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.



Мировой судья судебного участка № 2 Селенгинского района назначил виновному наказание в виде административного штрафа в размере 3 тысяч рублей.



В пресс-службе прокуратуры Бурятии сообщили, что постановление вступило в законную силу.

