За десять дней произошло 180 ДТП
УГИБДД по Бурятии сообщило об итогах праздничных длинных выходных. Всего с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го было выявлено 3790 нарушений правил дорожного движения.
В праздничные дни на дорогах Бурятии задержали 250 нетрезвых водителей. Из них 41 автомобилист отказался от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения. Ещё 41 водитель задержан по признакам за повторную пьяную езду – все они предстанут перед судом по статье 264.1 Уголовного кодекса.
В эти дни в Бурятии произошло 180 ДТП. В авариях пострадали 20 человек, двое погибли.
Как сообщал «Байкал-Daily», смертельное ДТП, унёсшее жизни супругов, произошло 5 января в Кабанском районе. Водитель Ssang Yong выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volvo. Водитель Ssang Yong и его супруга скончались на месте, их 10-летняя дочь была госпитализирована. Также в той страшной аварии пострадала семья из Volvo – родители и трое их детей.
В праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции несли службу в усиленном режиме. На дорогах республики были выставлены дополнительные наряды ДПС, патрулирующие места массового скопления населения.
В праздничные дни в Бурятии поймали 250 пьяных водителей
Происшествия, Фото:
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