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В Бурятии женщина получила ожоги, туша дом

В Бурятии женщина получила ожоги, туша дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Огонь уничтожил крышу двухквартирного дома

Вчера, 7 января, в селе Байкало-Кудара Кабанского района Бурятии произошёл пожар в двухквартирном жилом доме.

- На момент прибытия пожарных горели крыша дома и пристроенные к нему котельная и веранда. Пламя распространялось по конструкциям здания. На ликвидацию открытого горения потребовалось 37 минут. В результате пожара сгорели котельная и веранда, а также крыша строения на общей площади 80 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Уничтожения основных конструкций дома не допущено.

При попытке самостоятельно потушить пожар хозяйка одной из квартир получила ожоги. От госпитализации пострадавшая отказалась.

Предположительной причиной возгорания названо неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

Жильцы квартир размещены у родственников.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в ночь с 7 на 8 января в Кяхте из задымлённой квартиры пожарные спасли двух маленьких детей, брошенных без присмотра.


пожар

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