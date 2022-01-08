В Бурятии женщина получила ожоги, туша дом

Огонь уничтожил крышу двухквартирного дома
Вчера, 7 января, в селе Байкало-Кудара Кабанского района Бурятии произошёл пожар в двухквартирном жилом доме.
- На момент прибытия пожарных горели крыша дома и пристроенные к нему котельная и веранда. Пламя распространялось по конструкциям здания. На ликвидацию открытого горения потребовалось 37 минут. В результате пожара сгорели котельная и веранда, а также крыша строения на общей площади 80 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Уничтожения основных конструкций дома не допущено.
При попытке самостоятельно потушить пожар хозяйка одной из квартир получила ожоги. От госпитализации пострадавшая отказалась.
Предположительной причиной возгорания названо неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
Жильцы квартир размещены у родственников.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в ночь с 7 на 8 января в Кяхте из задымлённой квартиры пожарные спасли двух маленьких детей, брошенных без присмотра.
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Происшествия, Фото:
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