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В Иркутской области с начала года под лёд ушли два автомобиля

В Иркутской области с начала года под лёд ушли два автомобиля
Происшествия,  Фото:irk38mchs
Езда по льду вне переправ опасна для жизни

В Иркутской области с начала год под лёд ушли уже два автомобиля. Сотрудники МЧС России призывают автомобилистов не выезжать на лёд вне переправ.

4 января под лёд провалился легковой автомобиль «Ниссан» на реке Ангаре в районе города Свирска Черемховского района между Федяевским и Поздеевским заливами. В оперативные службы хозяин машины не обращался. Про инцидент узнали во время мониторинга социальных сетей.

- В настоящее время сотрудники МЧС России, полиции и местной администрации проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о привлечении владельца к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Утром 6 января в районе 41 километра Байкальского тракта на Иркутском водохранилище под лёд провалился легковой автомобиль «Паджеро». К месту происшествия были направлены сотрудники ГИМС и спасатели МЧС России.

По прибытии было установлено, что водитель выехал на лёд и двигался вдоль берега, через некоторое время автомобиль провалился. Хозяин авто успел выбраться, глубина в месте провала составляет около метра.

- В обоих случаях происшествия произошли в результате нарушения владельцев автомобилей правил безопасности, установленных законодательством, которое запрещает выезд техники на лёд вне переправ,  – отметили в ведомстве.

Сотрудники МЧС России напоминают, что на реке Ангаре, Иркутском водохранилище, а также на акватории озера Байкал продолжаются процессы ледообразования. Выезд на неокрепший лёд опасен для жизни.

Для безопасного пересечения водных объектов необходимо пользоваться только ледовыми переправами. В настоящее время на территории Иркутской области действуют 17 ледовых дорог (Бодайбинский – 1, Казачинско-Ленский – 3, Катангский – 1, Киренский – 4, Нижнеудинский – 1, Братский – 1, Тайшетский – 5, Шелеховский – 1). Всего же в зимний период 2021-2022 года в регионе планируется открытие и эксплуатация 51 ледовой переправы: 18 областного и 33 местного значения в 17 муниципальных образованиях.

Выезд техники на лёд вне переправ запрещен и смертельно опасен.
Иркутская область

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