В Иркутской области в ДТП с грузовиком погибли два человека

Ещё два человека получили травмы
ДТП, унёсшее жизнь двух человек, произошло днём 5 января на автодороге Иркутск-Оса-Усть-Уда в Иркутской области. Вблизи села Александровское столкнулись «Тойота Королла» и грузовик.
В результате случившегося 48-летний водитель и 37-летняя пассажирка легковушки скончались на месте.
Также в салоне иномарки находились шестилетний мальчик и 67-летняя женщина. Они были госпитализированы.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Dailу», вчера в Кабанском районе Бурятии в страшном ДТП погибли два человека
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Ещё два человека получили травмы
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