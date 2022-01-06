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В Иркутской области в ДТП с грузовиком погибли два человека

В Иркутской области в ДТП с грузовиком погибли два человека
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Ещё два человека получили травмы

ДТП, унёсшее жизнь двух человек, произошло днём 5 января на автодороге Иркутск-Оса-Усть-Уда в Иркутской области. Вблизи села Александровское столкнулись «Тойота Королла» и грузовик.


В результате случившегося 48-летний водитель и 37-летняя пассажирка легковушки скончались на месте.

Также в салоне иномарки находились шестилетний мальчик и 67-летняя женщина. Они были госпитализированы.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Dailу», вчера в Кабанском районе Бурятии в страшном ДТП погибли два человека.
ДТП смерть

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