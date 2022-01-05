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В Бурятии на пожаре едва не погибли женщина с четырьмя детьми

В Бурятии на пожаре едва не погибли женщина с четырьмя детьми
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Бывший сожитель поджёг её дом и жилище соседа

В ночь на 31 декабря 2021 года в селе Хасурта Хоринского района Бурятии почти одновременно загорелись два деревянных дома.

В одном проживала женщина с детьми. Пожар увидел сосед, который разбудил находившихся внутри людей и помог им выбраться наружу через окно. Мать и один ребёнок получили ожоги; жилище практически полностью уничтожено огнём. Во втором доме проживала ещё одна семья. Они смогли вовремя проснуться и самостоятельно потушить огонь.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что в обоих случаях причиной возгорания являлся поджог. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних».

По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 30-летнего бывшего сожителя потерпевшей женщины. На допросе мужчина дал подробные показания об обстоятельствах совершенных поджогов. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение. Его заключили под стражу.

По данным следствия, в конце декабря 2021 года обвиняемый узнал, что его бывшая сожительница, с которой они недавно расстались, якобы, стала встречаться с молодым односельчанином. Решив отомстить, мужчина приехал в село Хасурта, где проживала женщина со своими четверыми детьми. Дождавшись ночи, он пробрался во двор, взял канистру с горючим, облил им крыльцо дома и поджёг. Когда огонь разгорелся, обвиняемый с канистрой прошёл к другому дому, где, как он полагал, проживал соперник, облил горючим деревянную стену жилища и также поджёг. После этого мужчина скрылся с места происшествия, уехав на отдалённую животноводческую стоянку, где в последующем его задержали сотрудники уголовного розыска полиции.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор необходимой доказательственной базы.

Женщина с детьми во время возгорания дома спали. Сосед, заметивший пожар, стал стучать в окна и разбудил их. Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям дома. Мать с детьми благодаря помощи соседа едва-едва смогли выбраться наружу через окно, как пожар охватил всё строение.

- По поручению руководителя следственного управления Вячеслава Викторовича Сухорукова подготовлено и в ближайшее время будет направлено в центральный аппарат Следственного комитета представление о награждении мужчины за спасение женщины и её детей из горящего дома, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. 
пожар

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