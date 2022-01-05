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Прокуратура Бурятии взяла на контроль проверку смертельного ДТП

Прокуратура Бурятии взяла на контроль проверку смертельного ДТП
Происшествия,  Фото:tcmkrb
В автоаварии также пострадали четверо детей

Прокуратура Бурятии взяла на контроль проведение процессуальной проверки по факту столкновения двух автомобилей на трассе в Кабанском районе. Как сообщал «Байкал-Daily», здесь столкнулись автомобили «Ссанг Йонг» и «Вольво».

По предварительным данным в результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли, четверо несовершеннолетних пострадали.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
ДТП

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