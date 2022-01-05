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Мэр Улан-Удэ: «Холодное водоснабжение в домах ул. Ключевская восстановлено»

Мэр Улан-Удэ: «Холодное водоснабжение в домах ул. Ключевская восстановлено»
Происшествия,  Фото:igorshutenkov
Последствия аварии устранят в ближайшее время

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на своей странице в Instagram сообщил, что холодное водоснабжение в домах по улице Ключевская восстановлено.

- Последствия аварии на сетях водоснабжения будем устранять в ближайшее время, - написал градоначальник.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром здесь произошла коммунальная авария. В результате без холодной воды остались 17 жилых домов. На некоторое время останавливали автомобильное и трамвайное движение из-за воды на дороге. 
авария отключение воды

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