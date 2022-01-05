Пропавшего жителя Бурятии нашли мёртвым

Мужчина ушёл из дома в начале января



Пропавшего жителя Бурятии нашли погибшим. Об этом сообщили в районной группе «Иволга-инфо. 24/7».



Мужчина ушёл из дома в улусе Хурумша Иволгинского района 1 января и не вернулся.



Сегодня его поиски были завершены, мужчину нашли мёртвым.



- Приносим соболезнования родным и близким, - сообщили в «Иволга-инфо. 24/7».



