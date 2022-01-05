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Пропавшего жителя Бурятии нашли мёртвым

Пропавшего жителя Бурятии нашли мёртвым
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина ушёл из дома в начале января

Пропавшего жителя Бурятии нашли погибшим. Об этом сообщили в районной группе «Иволга-инфо. 24/7».

Мужчина ушёл из дома в улусе Хурумша Иволгинского района 1 января и не вернулся.

Сегодня его поиски были завершены, мужчину нашли мёртвым.

- Приносим соболезнования родным и близким, - сообщили в «Иволга-инфо. 24/7».


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