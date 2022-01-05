На пожаре в Улан-Удэ погибла пенсионерка

За прошедшие сутки в Бурятии пожарно-спасательными подразделениями ликвидировано семь пожаров, из них в городе Улан-Удэ, погиб один человек.4 января в доме по улице Глинки около двух часов дня загорелся бревенчатый дом. В ходе тушения пожара внутри дома была обнаружена 73-летняя женщина без признаков жизни.Огонь повредил пол, стены, потолочное перекрытие, бытовую технику и мебель на общей площади пять квадратных метров.- Предварительной причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования, - сообщил заместитель начальника отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Алексей Леонов.В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии напоминают, что в период отопительного сезона возрастают риски возникновения пожаров. В связи с этим следует неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Не оставлять включенные электроприборы без присмотра. Не использовать повреждённые, самодельные или кустарного производства обогреватели.