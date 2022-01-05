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Автомобильное движение по улице Лебедева в Улан-Удэ восстановлено

Автомобильное движение по улице Лебедева в Улан-Удэ восстановлено
Происшествия,  Фото:предоставлено пресс-службой администрации Улан-Удэ
На месте работают бригады МУП «Водоканал»

Автомобильное движение на участке дороги, оказавшимся в воде, полностью восстановлено, сообщили в администрации Улан-Удэ.

В настоящее время ремонтные бригады МУП «Водоканал» проводят обследование сетей и определяют место утечки.

- Проводится локализация аварийного участка для возобновления холодного водоснабжения в дома потребителей, попавших под отключение, сообщает МУП «Водоканал», - сообщили в пресс-службе.

Холодное водоснабжение ограничено по следующим адресам многоквартирных домов:
Ул. Лебедева 13а
Ул. Приречная 5,7,8,8а, 8б, 8в
Ул. Трубачеева 69, 71, 144,50

Нежилые помещения: вневедомственная охрана

Подвоз воды: 44-00-00; 44-10-33.

Как сообщал «Байкал-Daily», по предварительным данным, течь образовалась из водопроводной стальной трубы 300 мм диаметра на ул. Сахьяновой. В зоне затопления перекрёсток ул. Ключевская и Сахьяновой. На некоторое время останавливали трамвайное и автомобильное движение. 
авария

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