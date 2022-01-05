В Иркутской области пожарные вытащили провалившуюся в котлован собаку

Накануне днём на официальный аккаунт ГУ МЧС по Иркутской области обратились жители города Черемхово. Очевидцы сообщили, что на одном из пустырей собака провалилась в котлован и уже четыре дня не может выбраться. Постоянно лает и скулит.
Сообщение с просьбой оказать помощь и спасти пса направили начальнику пожарно-спасательного гарнизона в Черемхово, который решил проверить информацию и выехал на место. Пожарные увидели, что в заброшенной яме глубиной около четырёх метров бегает собака.
Совместно со службой пожаротушения было решено двум пожарным в боевой одежде и дыхательных аппаратах спуститься вниз и отловить пса. В течение нескольких минут огнеборцы пытались его поймать. Животное было в стрессовом состоянии и несколько раз порывалось укусить сотрудников. Однако этому препятствовала плотная ткань боёвок и краг.
В какой-то момент один из пожарных схватил животное за ошейник и привязал верёвку. Ещё через пару минут пса вытащили наружу, однако тот сразу убежал.