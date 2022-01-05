В Иркутской области пожарные вытащили провалившуюся в котлован собаку









Совместно со службой пожаротушения было решено двум пожарным в боевой одежде и дыхательных аппаратах спуститься вниз и отловить пса. В течение нескольких минут огнеборцы пытались его поймать. Животное было в стрессовом состоянии и несколько раз порывалось укусить сотрудников. Однако этому препятствовала плотная ткань боёвок и краг.



В какой-то момент один из пожарных схватил животное за ошейник и привязал верёвку. Ещё через пару минут пса вытащили наружу, однако тот сразу убежал.



Накануне днём на официальный аккаунт ГУ МЧС по Иркутской области обратились жители города Черемхово. Очевидцы сообщили, что на одном из пустырей собака провалилась в котлован и уже четыре дня не может выбраться. Постоянно лает и скулит.Сообщение с просьбой оказать помощь и спасти пса направили начальнику пожарно-спасательного гарнизона в Черемхово, который решил проверить информацию и выехал на место. Пожарные увидели, что в заброшенной яме глубиной около четырёх метров бегает собака.