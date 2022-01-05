В Улан-Удэ 45 домов остаются без холодной воды

Рано утром произошла авария



Сегодня в 6:15 районе жилого дома по улице Революции 1905 года, 3 из колодца вышла вода.



В результате аварии произошло отключение холодной воды в 45 жилых дома: по ул. ул. Революции, 1905 г, 3, 12, 14, 15, ул. Хахалова, 2, 3, 3а, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, ул. Цивилёва, 4, 5, 7, 9, 12, ул. Московская, 1, пр. 50-летия Октября, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, ул. Гагарина, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 17, ул. Пушкина, 3, городская поликлиника № 6 (ул. Московская, 1), школа №51 (ул. Гагарина, 12).



В оперативной сводке по городу сообщается, что ремонтные работы запланированы на сегодня, 5 января.



