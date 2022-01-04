Забайкалец напал на таксиста из Бурятии

Парень хотел присвоить дорогую иномарку и пошёл на разбой



В Хилокском районе сотрудники полиции установили подозреваемого в разбойном нападении на жителя Бурятии.



Накануне к полицейским Забайкальского края обратился 66-летний житель Бурятии. Он рассказал о том, что неизвестный нанёс ему резаные раны и пытался похитить машину «Тойота Камри».



Прибывшие на место совершения преступления полицейские со слов потерпевшего установили, что он занимается частным извозом. Вечером мужчина привёз пассажиров из Бурятии в Баду. За поездку должен был рассчитаться родственник, который попросил проехать за деньгами. По пути следования мужчина внезапно напал на водителя, нанёс резаные раны лица и шеи и потребовал автомашину.



Между мужчинами завязалась борьба. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, водитель выбежал из машины, забрав пульт от сигнализации. Забайкалец стал преследователь водителя, однако, увидев посторонних лиц на улице, скрылся в темноте.



В салоне иномарки полицейские обнаружили сотовый телефон предполагаемого подозреваемого.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».



Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый за кражу, угон и грабёж 24-летний житель Бады. Он дал признательные показания. Выяснилось, что, увидев дорогую иномарку, он решил завладеть ею.



Парня поместили в изолятор временного содержания. Следователи будут ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.



Потерпевшему оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не потребовалась, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

