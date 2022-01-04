Парень хотел присвоить дорогую иномарку и пошёл на разбой
В Хилокском районе сотрудники полиции установили подозреваемого в разбойном нападении на жителя Бурятии.
Накануне к полицейским Забайкальского края обратился 66-летний житель Бурятии. Он рассказал о том, что неизвестный нанёс ему резаные раны и пытался похитить машину «Тойота Камри».
Прибывшие на место совершения преступления полицейские со слов потерпевшего установили, что он занимается частным извозом. Вечером мужчина привёз пассажиров из Бурятии в Баду. За поездку должен был рассчитаться родственник, который попросил проехать за деньгами. По пути следования мужчина внезапно напал на водителя, нанёс резаные раны лица и шеи и потребовал автомашину.
Между мужчинами завязалась борьба. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, водитель выбежал из машины, забрав пульт от сигнализации. Забайкалец стал преследователь водителя, однако, увидев посторонних лиц на улице, скрылся в темноте.
В салоне иномарки полицейские обнаружили сотовый телефон предполагаемого подозреваемого.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».
Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый за кражу, угон и грабёж 24-летний житель Бады. Он дал признательные показания. Выяснилось, что, увидев дорогую иномарку, он решил завладеть ею.
Парня поместили в изолятор временного содержания. Следователи будут ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Потерпевшему оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не потребовалась, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец напал на таксиста из Бурятии
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Парень хотел присвоить дорогую иномарку и пошёл на разбой
Всего в регионе зарегистрировано 22 пожара
На дорогах выявлено свыше 1300 нарушений ПДД
Детей спасали через окно третьего этажа
Пожилой мужчина поверил лжебанкирам
Известный специалист считает, что прислушайся к нему полгода назад, сегодняшней беды можно было бы избежать
На подстанции перегорел предохранитель
Оба водителя скончались на месте
Вандалы испортили ещё одну фигуру в ледовом городке
Вызовы поступали 31 декабря и 1 января
Мужчина бросился тушить свой дом
Мужчина скончался от отравления угарным газом
Женщина надеялась заработать на «торговле на бирже»
В Бурятии число заражённых животных выросло уже до тысячи
Инцидент произошёл из-за неисправного кабеля