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С начала года в Бурятии на пожарах погибли четыре человека

С начала года в Бурятии на пожарах погибли четыре человека
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Всего в регионе зарегистрировано 22 пожара

С начала 2022 года в Бурятии зарегистрировано 22 пожара, на которых погибли четыре человека, ещё шесть получили травмы различной степени тяжести.

Основными причинами возгораний является неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования.

Сотрудниками надзорной деятельности и государственной противопожарной службы Бурятии проведено свыше тысячи подворовых обходов, проинструктировано 1176 человек, распространено свыше двух тысяч материалов наглядной агитации.

В ГУ МЧС по Бурятии призвали жителей региона быть осторожными с огнём, не оставлять без присмотра отопительные и электронагревательные приборы.

- Не перегружайте электросеть. Не оставляйте детей без присмотра взрослых. При эксплуатации пиротехнических изделий внимательно читайте инструкцию производителя, не курите в неположенных местах, - сообщили в пресс-службе.


пожар

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