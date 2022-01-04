Всего в регионе зарегистрировано 22 пожара
С начала 2022 года в Бурятии зарегистрировано 22 пожара, на которых погибли четыре человека, ещё шесть получили травмы различной степени тяжести.
Основными причинами возгораний является неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования.
Сотрудниками надзорной деятельности и государственной противопожарной службы Бурятии проведено свыше тысячи подворовых обходов, проинструктировано 1176 человек, распространено свыше двух тысяч материалов наглядной агитации.
В ГУ МЧС по Бурятии призвали жителей региона быть осторожными с огнём, не оставлять без присмотра отопительные и электронагревательные приборы.
- Не перегружайте электросеть. Не оставляйте детей без присмотра взрослых. При эксплуатации пиротехнических изделий внимательно читайте инструкцию производителя, не курите в неположенных местах, - сообщили в пресс-службе.
С начала года в Бурятии на пожарах погибли четыре человека
Происшествия, Фото:
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