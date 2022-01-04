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В праздничные дни в Бурятии в ДТП пострадали пять человек

В праздничные дни в Бурятии в ДТП пострадали пять человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На дорогах выявлено свыше 1300 нарушений ПДД

С 31 декабря по 3 января при надзоре за дорожным движением сотрудниками ГИБДД задержаны 125 водителей с признаками опьянения.

Сотрудниками ГИБДД выявлено 1373 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 92 водителя, управлявших автомобилем в состоянии опьянения, 15 автомобилистов отказались от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения.

Ещё 18 водителей задержаны по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, то есть за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения освидетельствования.

За этот период на дорогах Бурятии произошло 75 дорожно-транспортных происшествий с механическими повреждениями, в том числе два ДТП, в результате которых ранены пять человек.

Так, ночью 31 декабря в Заиграевском районе 27-летний водитель автомашины «Ниссан», не имеющий права управления транспортным средством, следуя в состоянии алкогольного опьянения по автодороге «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск» в 9 км. от села Онохой не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП водитель и двух пассажиров - 1999 и 2000 года рождения - с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

Днём 2 января в Прибайкальском районе на 99 км. автодороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» 23-летний водитель автомашины «Тойота Надя», не имеющий права управления в 2 км. от села Кика выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Кашкай» под управлением 39-летнего водителя.

В результате ДТП водителя автомобиля «Ниссан Кашкай» и 22-летняя пассажирку «Тойоты» с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

- Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является грубейшим нарушением ПДД, которое может привести к тяжким последствиям. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит уголовная ответственность, - сообщили в УГИБДД по Бурятии. 
ДТП

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