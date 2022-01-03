На подстанции перегорел предохранитель
2 января в Улан-Удэ зафиксировано аварийное отключение электричество.
В 14:50 на трансформаторной подстанции 706 перегорел предохранитель. Произошло это из-за превышения нагрузки на электросети потребителями.
В результате аварийно отключилась электроэнергия у части частного сектора СНТ «Пищевик» (проезды №22, 23, 24).
Оперативные службы сообщают, что в 17:00 электроэнергия была восстановлена всем потребителям. Время отключения составило 2 часа 10 минут.
В Улан-Удэ отключали электричество из-за перегрузки
Происшествия, Фото:
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