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В Иркутской области с начала нового года произошло два смертельных ДТП

В Иркутской области с начала нового года произошло два смертельных ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Оба водителя скончались на месте

Первое в этом году смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Иркутской области утром 1 января. На 1795 км трассы Р-255 «Сибирь» в районе моста через реку Белая Усольского района столкнулись автомобиль «ВАЗ» и большегруз.

26-летний молодой человек, управлявший легковушкой, скончался на месте. Водитель грузовика не пострадал.


Второе смертельное ДТП произошло в ночь с 1 на 2 января в районе рабочего посёлка Лесогорск Чунского района. На автодороге «Тайшет – Чуна – Братск» столкнулись «Тойота Камри» и «Тойота Ленд Крузер 200»

Скончался на месте автоаварии 38-летний водитель седана. Второй водитель не пострадал.


- Установлено, что погибший в сентябре 2020 года судом был лишён права управлять транспортными средствами за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянение, а в момент автоаварии не был пристёгнут ремнём безопасности. Концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе водителем внедорожника превысила допустимую норму более чем в семь раз, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.

По факту ДТП проводятся проверки.
ДТП смерть

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