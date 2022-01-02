Вандалы испортили ещё одну фигуру в ледовом городке
В Улан-Удэ очередная ледовая скульптура на площади Советов подверглась нападению вандалов. На этот раз пострадал ледяной заяц, которую «повредили» лапу. Постамент скульптуры также забрызгали кровью. Фото появилось в паблике ves_ulan_ude.
По словам очевидца, скульптуру повредили несколько человек, забравшись на неё.
- Уважаемые жители, давайте ценить такую красоту. Ну зачем лезть туда? Вчера что творилось. На замечания в драку лезли. По шесть человек на скульптуру залезают. Одну сломали, - говорится в сообщении.
Пользователи поддержали призыв, называя поведение некоторых горожан в ледовом городке «диким». «Так же и на горке, ребёнок скатиться хотел, не прошли. Нет дисциплины. Не ждут пока на конце, детки встанут. Друг друга ногами сбивают как кегли», - рассказала улан-удэнка.
Как сообщал «Байкал-Dailу», перед Новым годом на площади Советров вандалы также разрушили лунку и «похитили» улов у скульптуры «Бадма и Чагдар на рыбалке». Аналогичные инциденты происходят и в районах: на центральной площади города Закаменск неизвестные вырвали клыки у тигра и сломали кокошник у Снегурочки. В Гусиноозёрске неизвестные обломали рог быку.
В Улан-Удэ ледовую скульптуру забрызгали кровью
Происшествия, Фото:
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