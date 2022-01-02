 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 января

01 января

31 декабря

Популярное

В первый день года в Улан-Удэ аварийно отключали электричество

В первый день года в Улан-Удэ аварийно отключали электричество
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Инцидент произошёл из-за неисправного кабеля

1 января в Улан-Удэ не обошлось без аварийных отключений электричества. В 20.29 часов из-за неисправности кабельной линии пропало электричество в домах по проспекту Строителей. В том числе под отключение попали два центральных тепловых пункта.

- Подключение потребителей проводилось поэтапно. В 21:21 запитали по нормальной схеме потребителей пр. Строителей 4, 6, 8, 10, 12. Время отключения: 52 минуты. В 21:58 запитали всех потребителей по нормальной схеме, - сообщают оперативные службы города.

Общее время отключения составило 1 час 29 минут.
отключение света

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии новогодние пожары унесли жизни 3 человек
В Бурятии новогодние пожары унесли жизни 3 человек
Происшествия, 01.01.2022
В Кяхте пожарным удалось спасти из загоревшегося дома мужчину
В Бурятии спасатели искали потерявшегося мужчину
В Бурятии спасатели искали потерявшегося мужчину
Происшествия, 01.01.2022
Молодой человек был найден в удовлетворительном состоянии
В улан-удэнском СНТ встречали Новый год без света
В улан-удэнском СНТ встречали Новый год без света
Происшествия, 01.01.2022
В столице Бурятии произошло много отключений электроэнергии из-за превышения нагрузок потребителями
В Бурятии спасатели и пожарные помогли женщине-инвалиду
В Бурятии спасатели и пожарные помогли женщине-инвалиду
Происшествия, 31.12.2021
В беду попала жительница села Сотниково
В Бурятии мать спасла детей из огня
В Бурятии мать спасла детей из огня
Происшествия, 31.12.2021
Причиной пожара мог стать поджог
Жительница Забайкалья оформила кредит на умершего мужа
Жительница Забайкалья оформила кредит на умершего мужа
Происшествия, 31.12.2021
В Хилокском районе сотрудники полиции установили подозреваемую в мошенничестве
В Улан-Удэ вечером с рельсов сошёл трамвай
В Улан-Удэ вечером с рельсов сошёл трамвай
Происшествия, 31.12.2021
Трамваи простаивали более получаса
Забайкалец угрожал 86-летней пенсионерке топором
Забайкалец угрожал 86-летней пенсионерке топором
Происшествия, 31.12.2021
Подозреваемый в разбойном нападении был арестован
В Забайкалье идёт проверка по факту гибели горнорабочего в шахте
В Забайкалье идёт проверка по факту гибели горнорабочего в шахте
Происшествия, 31.12.2021
По предварительным данным, смерть мужчины носит естественный характер
В Иркутской области должностных лиц осудят за ущерб в 165 млн рублей
В Иркутской области должностных лиц осудят за ущерб в 165 млн рублей
Происшествия, 31.12.2021
Нелегальных лесозаготовителей обвиняют в незаконной рубке леса и должностных преступлениях
В Иркутске мужчина спас двух человек на пожаре
В Иркутске мужчина спас двух человек на пожаре
Происшествия, 31.12.2021
Благодаря его действиям были спасены жильцы загоревшейся квартиры
Жителя Бурятии отправят в колонию за пьяную езду
Жителя Бурятии отправят в колонию за пьяную езду
Происшествия, 31.12.2021
Также мужчину на три года лишили водительских прав
Иностранец вымогал интимные фото у 11-летней девочки из Улан-Удэ
Иностранец вымогал интимные фото у 11-летней девочки из Улан-Удэ
Происшествия, 30.12.2021
Для выхода в интернет педофил использовал сим-карту, купленную в переходе
В Бурятии наградили женщину, благодаря которой поймали расчленителей
В Бурятии наградили женщину, благодаря которой поймали расчленителей
Происшествия, 30.12.2021
За содействие в раскрытии резонансного преступления поощрили полицейских и бдительную женщину

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^