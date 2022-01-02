Инцидент произошёл из-за неисправного кабеля
1 января в Улан-Удэ не обошлось без аварийных отключений электричества. В 20.29 часов из-за неисправности кабельной линии пропало электричество в домах по проспекту Строителей. В том числе под отключение попали два центральных тепловых пункта.
- Подключение потребителей проводилось поэтапно. В 21:21 запитали по нормальной схеме потребителей пр. Строителей 4, 6, 8, 10, 12. Время отключения: 52 минуты. В 21:58 запитали всех потребителей по нормальной схеме, - сообщают оперативные службы города.
Общее время отключения составило 1 час 29 минут.
В первый день года в Улан-Удэ аварийно отключали электричество
Происшествия, Фото:
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