В первый день года в Улан-Удэ аварийно отключали электричество

Инцидент произошёл из-за неисправного кабеля



1 января в Улан-Удэ не обошлось без аварийных отключений электричества. В 20.29 часов из-за неисправности кабельной линии пропало электричество в домах по проспекту Строителей. В том числе под отключение попали два центральных тепловых пункта.



- Подключение потребителей проводилось поэтапно. В 21:21 запитали по нормальной схеме потребителей пр. Строителей 4, 6, 8, 10, 12. Время отключения: 52 минуты. В 21:58 запитали всех потребителей по нормальной схеме, - сообщают оперативные службы города.



Общее время отключения составило 1 час 29 минут.

