В улан-удэнском СНТ встречали Новый год без света

В столице Бурятии произошло много отключений электроэнергии из-за превышения нагрузок потребителями
В канун Нового года, 31 декабря, из-за превышения нагрузок потребителями во многих районах Улан-Удэ отключалась электроэнергия.
В Октябрьском районе в 9:46 из-за превышения нагрузок на ведомственой подстанции ТП-703 потребителями аварийно отключилась электроэнергия у потребителей частного сектора СНТ «Металлист». Электроэнергия восстановлена 1 января в час ночи всем потребителям по нормальной схеме. Время отключения: 15 часов 14 минут.
В 10:46 из-за превышения нагрузки потребителями произошло перегорание предохранителя на ТП, в следствии чего аварийно отключилась электроэнергия у потребителей частного сектора СНТ «Пищевик». В 15:05 электроэнергия восстановлена всем потребителям. Время отключения: 4 часа 19 минут. В 15:28 из-за превышения нагрузки потребителями, произошло повторное отключение электроэнергии у потребителей частного сектора СНТ «Пищевик». В 18:39 электроэнергия восстановлена всем потребителям. Время отключения: 3 часа 11 минут.
В 13:14 из-за превышения нагрузки потребителями произошло аварийное отключение электроэнергии у потребителей улиц Гармаева, Онохойская, Пугачева, пер. Ростовский, МДОУ №66 «Ягодка» (ул. Гармаева, 41), специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат V вида (ул. Гармаева, 46 — 1 корпус), городская больница №5 (ул. Гармаева, 9). В 14:02 электроэнергия восстановлена всем потребителям по нормальной схеме. Время отключения: 48 минут.
В 15:31 из-за превышения нагрузок потребителями аварийно отключилась электроэнергия в частном секторе. Под отключение попали потребители улиц Пищевая, Залесная. В 21:50 электроэнергия восстановлена всем потребителям по нормальной схеме. Время отключения: 6 часов 19 минут.
В Железнодорожном районе в 10:55 из-за превышения нагрузки потребителями аварийно отключилась электроэнергия у потребителей микрорайона Старый Зелёный, микрорайона Солнечный, ул. Любови Шевцовой, 2а. В 12:15 электроэнергия восстановлена всем потребителям по нормальной схеме. Время отключения: 1 час 20 минут.
В 11:00 из-за превышения нагрузки потребителями произошло перегорание предохранителя на ТП, в следствии чего аварийно отключилась электроэнергия у потребителей частного сектора СНТ «Пионер-2». В 15:45 электроэнергия восстановлена всем потребителям по нормальной схеме. Время отключения: 4 часа 45 минут.
В 18:40 из-за превышения нагрузки потребителями произошел дефект на ТП, в следствии чего аварийно отключилась электроэнергия у потребителей микрорайона Новый Зелёный, ул. Вершинная, Вечерняя, Изумрудная. В 21:30 электроэнергия восстановлена всем потребителям по нормальной схеме. Время отключения: 2 часа 50 минут.
В Советском районе в 9:47 из-за превышения нагрузки потребителями аварийно отключился ф. 14 РП-15. Под отключение электроэнергии попали потребители микрорайона Лазо, ул. Дальненагорная. В 11:35 электроэнергия восстановлена всем потребителям по нормальной схеме. Время отключения: 1 час 48 минут.
В 18:03 из-за превышения нагрузки потребителями аварийно отключилась электроэнергия у потребителей ДНТ «Дружба». В 22:15 электроэнергия восстановлена всем потребителям по нормальной схеме. Время отключения: 4 часа 12 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
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