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В Бурятии мать спасла детей из огня

В Бурятии мать спасла детей из огня
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Причиной пожара мог стать поджог

Прошедшей ночью на номер «112» поступило сообщение о пожаре в двухквартирном доме в селе Хасурта Хоринского района Бурятии. До прибытия пожарных мать эвакуировала четверых детей из горящей квартиры, при этом она и один из детей получили ожоги. Жительница второй квартиры эвакуировалась самостоятельно.

На момент прибытия пожарных одна из квартир с пристроенной верандой горели изнутри, пламя распространилось на крышу. В ликвидации пожара участвовали пожарные 11-го Хоринского отряда ГПС РБ, добровольные пожарные ДПК МО СП «Хасуртайское» и местные жители.

В результате возгорания квартира с пристроенной верандой, а также кровля всего дома уничтожены огнём. Женщина и ребенок 2009 года рождения были госпитализированы с ожогами в больницу. Жильцы дома разместились у родственников и соседей. Причина пожара устанавливается. Предположительно, ей мог стать поджог, сообщает пресс-служба республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
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