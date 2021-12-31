В Бурятии мать спасла детей из огня

Причиной пожара мог стать поджог



Прошедшей ночью на номер «112» поступило сообщение о пожаре в двухквартирном доме в селе Хасурта Хоринского района Бурятии. До прибытия пожарных мать эвакуировала четверых детей из горящей квартиры, при этом она и один из детей получили ожоги. Жительница второй квартиры эвакуировалась самостоятельно.



На момент прибытия пожарных одна из квартир с пристроенной верандой горели изнутри, пламя распространилось на крышу. В ликвидации пожара участвовали пожарные 11-го Хоринского отряда ГПС РБ, добровольные пожарные ДПК МО СП «Хасуртайское» и местные жители.



В результате возгорания квартира с пристроенной верандой, а также кровля всего дома уничтожены огнём. Женщина и ребенок 2009 года рождения были госпитализированы с ожогами в больницу. Жильцы дома разместились у родственников и соседей. Причина пожара устанавливается. Предположительно, ей мог стать поджог, сообщает пресс-служба республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

