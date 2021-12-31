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В Улан-Удэ вечером с рельсов сошёл трамвай

В Улан-Удэ вечером с рельсов сошёл трамвай
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Трамваи простаивали более получаса

Вчера, 30 декабря, в районе остановки «Элеватор» в Улан-Удэ с рельсов сошёл вагон трамвая. Инцидент произошёл в 17:57 с трамваем, следовавшим по маршруту №2. В результате было закрыто движение трамваев маршрутов №1 и №2 с остановки «Элеватор» в районе улицы Гагарина до конечной станции «Шишковка».

Движение трамваев осуществлялось по изменённым маршрутам. В 18:40 движение трамваев восстановлено по нормальной схеме. Время простоя составило 40 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
Улан-Удэ трамвай сход с рельсов

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