В Улан-Удэ вечером с рельсов сошёл трамвай

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Трамваи простаивали более получаса



Вчера, 30 декабря, в районе остановки «Элеватор» в Улан-Удэ с рельсов сошёл вагон трамвая. Инцидент произошёл в 17:57 с трамваем, следовавшим по маршруту №2. В результате было закрыто движение трамваев маршрутов №1 и №2 с остановки «Элеватор» в районе улицы Гагарина до конечной станции «Шишковка».



Движение трамваев осуществлялось по изменённым маршрутам. В 18:40 движение трамваев восстановлено по нормальной схеме. Время простоя составило 40 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

