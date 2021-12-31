Забайкалец угрожал 86-летней пенсионерке топором

Подозреваемый в разбойном нападении был арестован



В Тунгокоченском районе Забайкальского края сотрудники полиции установили подозреваемого в разбойном нападении на 86-летнюю женщину.



21 декабря в ОМВД России по Тунгокоченскому району поступило телефонное сообщение от 86-летней жительницы села Верх-Усугли о том, что неизвестный похитил 50 тысяч рублей. Прибывшие на место совершения преступления сотрудники полиции установили, что около восьми часов утра женщина услышала в одной из комнат посторонний звук. Пройдя туда она увидела, как неизвестный мужчина в маске на лице что-то ищет в шкафу. Она поинтересовалась, что ему нужно. Злоумышленник потребовал деньги. Испугавшись присутствия постороннего, она вытащила полиэтиленовый мешочек, в котором находились 50 тысяч рублей, и стала доставать купюры. В этот момент незнакомец вытащил принесённый с собой небольшой топор, замахнулся им и выхватил пакет, после чего скрылся. В этот же день следственным подразделением было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой»



Для раскрытия преступления в район были направлены сотрудники управления уголовного розыска регионального УМВД. Совместно с местными коллегами они опросили более 100 жителей села, проверили на причастность лиц, ранее судимых за совершение корыстно-насильственных преступлений. На пятые сутки оперативникам удалось установить свидетеля, показания которого стали решающими в раскрытии преступления. Благодаря им сотрудники полиции установили предполагаемого подозреваемого. 36-летний односельчанин потерпевшей доставлен в отдел полиции, однако категорически отрицал свою причастность к нападению на пенсионерку.



Его вина установлена в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

