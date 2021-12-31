 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 декабря

30 декабря

Популярное

Забайкалец угрожал 86-летней пенсионерке топором

Забайкалец угрожал 86-летней пенсионерке топором
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подозреваемый в разбойном нападении был арестован

В Тунгокоченском районе Забайкальского края сотрудники полиции установили подозреваемого в разбойном нападении на 86-летнюю женщину.

21 декабря в ОМВД России по Тунгокоченскому району поступило телефонное сообщение от 86-летней жительницы села Верх-Усугли о том, что неизвестный похитил 50 тысяч рублей. Прибывшие на место совершения преступления сотрудники полиции установили, что около восьми часов утра женщина услышала в одной из комнат посторонний звук. Пройдя туда она увидела, как неизвестный мужчина в маске на лице что-то ищет в шкафу. Она поинтересовалась, что ему нужно. Злоумышленник потребовал деньги. Испугавшись присутствия постороннего, она вытащила полиэтиленовый мешочек, в котором находились 50 тысяч рублей, и стала доставать купюры. В этот момент незнакомец вытащил принесённый с собой небольшой топор, замахнулся им и выхватил пакет, после чего скрылся. В этот же день следственным подразделением было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой»

Для раскрытия преступления в район были направлены сотрудники управления уголовного розыска регионального УМВД. Совместно с местными коллегами они опросили более 100 жителей села, проверили на причастность лиц, ранее судимых за совершение корыстно-насильственных преступлений. На пятые сутки оперативникам удалось установить свидетеля, показания которого стали решающими в раскрытии преступления. Благодаря им сотрудники полиции установили предполагаемого подозреваемого. 36-летний односельчанин потерпевшей доставлен в отдел полиции, однако категорически отрицал свою причастность к нападению на пенсионерку.

Его вина установлена в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкальский край разбой

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Забайкалья оформила кредит на умершего мужа
Жительница Забайкалья оформила кредит на умершего мужа
Происшествия, 31.12.2021
В Хилокском районе сотрудники полиции установили подозреваемую в мошенничестве
В Улан-Удэ вечером с рельсов сошёл трамвай
В Улан-Удэ вечером с рельсов сошёл трамвай
Происшествия, 31.12.2021
Трамваи простаивали более получаса
Забайкалец угрожал 86-летней пенсионерке топором
Забайкалец угрожал 86-летней пенсионерке топором
Происшествия, 31.12.2021
Подозреваемый в разбойном нападении был арестован
В Забайкалье идёт проверка по факту гибели горнорабочего в шахте
В Забайкалье идёт проверка по факту гибели горнорабочего в шахте
Происшествия, 31.12.2021
По предварительным данным, смерть мужчины носит естественный характер
В Иркутской области должностных лиц осудят за ущерб в 165 млн рублей
В Иркутской области должностных лиц осудят за ущерб в 165 млн рублей
Происшествия, 31.12.2021
Нелегальных лесозаготовителей обвиняют в незаконной рубке леса и должностных преступлениях
В Иркутске мужчина спас двух человек на пожаре
В Иркутске мужчина спас двух человек на пожаре
Происшествия, 31.12.2021
Благодаря его действиям были спасены жильцы загоревшейся квартиры
Жителя Бурятии отправят в колонию за пьяную езду
Жителя Бурятии отправят в колонию за пьяную езду
Происшествия, 31.12.2021
Также мужчину на три года лишили водительских прав
Иностранец вымогал интимные фото у 11-летней девочки из Улан-Удэ
Иностранец вымогал интимные фото у 11-летней девочки из Улан-Удэ
Происшествия, 30.12.2021
Для выхода в интернет педофил использовал сим-карту, купленную в переходе
В Бурятии наградили женщину, благодаря которой поймали расчленителей
В Бурятии наградили женщину, благодаря которой поймали расчленителей
Происшествия, 30.12.2021
За содействие в раскрытии резонансного преступления поощрили полицейских и бдительную женщину
Новые клёны в центре Улан-Удэ могут не дожить до весны
Новые клёны в центре Улан-Удэ могут не дожить до весны
Происшествия, 30.12.2021
Вандалы варварски оборвали укрывной материал
В Бурятии пенсионер ударил сожительницу топором
В Бурятии пенсионер ударил сожительницу топором
Происшествия, 30.12.2021
Мужчина оставил женщину в луже крови и ушёл за спиртным
12 жителей Бурятии умерли от коронавируса за сутки
12 жителей Бурятии умерли от коронавируса за сутки
Происшествия, 30.12.2021
Суточный прирост COVID-19 при этом падает

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^