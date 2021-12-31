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В Забайкалье идёт проверка по факту гибели горнорабочего в шахте

В Забайкалье идёт проверка по факту гибели горнорабочего в шахте
Происшествия,  Фото:pixabay.com
По предварительным данным, смерть мужчины носит естественный характер

30 декабря около 13 часов в правоохранительные органы Забайкальского края поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в одном из горизонтов шахты ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского». По данному факту следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.

- Следователи провели необходимые процессуальные и иные действия. Проведены осмотры места происшествия и тела погибшего. Опрошены руководство предприятия и коллеги погибшего. Установлено, что 43-летний горнорабочий очистного забоя производил ремонт специальной электромашины. Позже его тело без признаков насильственной смерти обнаружили коллеги. По предварительным данным, смерть мужчины носит естественный характер, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Следователи назначили судебную медицинскую экспертизу для установления причин смерти. После детального изучения всех обстоятельств произошедшего они примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
Забайкальский край смерть следственный комитет

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