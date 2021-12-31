В Забайкалье идёт проверка по факту гибели горнорабочего в шахте

По предварительным данным, смерть мужчины носит естественный характер



30 декабря около 13 часов в правоохранительные органы Забайкальского края поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в одном из горизонтов шахты ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского». По данному факту следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.



- Следователи провели необходимые процессуальные и иные действия. Проведены осмотры места происшествия и тела погибшего. Опрошены руководство предприятия и коллеги погибшего. Установлено, что 43-летний горнорабочий очистного забоя производил ремонт специальной электромашины. Позже его тело без признаков насильственной смерти обнаружили коллеги. По предварительным данным, смерть мужчины носит естественный характер, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



Следователи назначили судебную медицинскую экспертизу для установления причин смерти. После детального изучения всех обстоятельств произошедшего они примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

