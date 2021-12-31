По предварительным данным, смерть мужчины носит естественный характер
30 декабря около 13 часов в правоохранительные органы Забайкальского края поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в одном из горизонтов шахты ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского». По данному факту следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.
- Следователи провели необходимые процессуальные и иные действия. Проведены осмотры места происшествия и тела погибшего. Опрошены руководство предприятия и коллеги погибшего. Установлено, что 43-летний горнорабочий очистного забоя производил ремонт специальной электромашины. Позже его тело без признаков насильственной смерти обнаружили коллеги. По предварительным данным, смерть мужчины носит естественный характер, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Следователи назначили судебную медицинскую экспертизу для установления причин смерти. После детального изучения всех обстоятельств произошедшего они примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
В Забайкалье идёт проверка по факту гибели горнорабочего в шахте
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По предварительным данным, смерть мужчины носит естественный характер
Нелегальных лесозаготовителей обвиняют в незаконной рубке леса и должностных преступлениях
Благодаря его действиям были спасены жильцы загоревшейся квартиры
Также мужчину на три года лишили водительских прав
Для выхода в интернет педофил использовал сим-карту, купленную в переходе
Дверь в квартиру пришлось вскрывать
За содействие в раскрытии резонансного преступления поощрили полицейских и бдительную женщину
На месте работали взрывотехники
Расследование аварии продолжается
Вандалы варварски оборвали укрывной материал
Мужчина оставил женщину в луже крови и ушёл за спиртным
Суточный прирост COVID-19 при этом падает
Один из пострадавших был пьян
Происшествия, 29.12.2021
Массовое ДТП произошло на Селенгинском мосту
Происшествия, 29.12.2021
Также ко взятке прилагалась бутылка дорогого шампанского