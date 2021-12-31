В Иркутске мужчина спас двух человек на пожаре

Происшествия, Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Благодаря его действиям были спасены жильцы загоревшейся квартиры



Утром 30 декабря произошёл пожар в одной из квартир в пятиэтажном доме на улице Гоголя в Иркутске. На его ликвидацию были направлены 3 автоцистерны, автолестница и 17 человек личного состава. До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались четверо жильцов. Двадцать два человека, включая шестерых детей, были спасены по лестничным маршам звеньями газодымозащитной службы.



Горение происходило в квартире на втором этаже. Из неё иркутянин Владлен Коваленко, ставший случайным очевидцем пожара, спас двух человек.



52-летний мужчина в это утро заехал за коллегой. В подъезде почувствовал запах гари.



- Сначала подумал, что произошло замыкание в одном из электрощитков, и пошёл проверять их по этажам. Но быстро сообразил, что сильнее запах ощущается возле квартиры. Стал громко стучать. Услышал через двери крики: «Мама, горим!» Жильцы не открывали, я стал колотить в дверь сильнее. Позвонил пожарным. Наконец услышал поворот ключа, и в дверном проёме показалась пожилая женщина. Вынес её на лестничную клетку, а в задымленной квартире увидел мечущегося мужчину в состоянии шока – на нём уже горела одежда, но он всё пытался пройти в комнату, где был открытый огонь. Я сбил с него пламя, оттеснил и плотно закрыл дверь в комнату, - рассказал он.



Владлен эвакуировал пострадавшего в подъезд. Он также успел вынести из квартиры некоторые личные вещи жильцов, затем плотно закрыл входную дверь и начал стучать в соседние квартиры, оповещая людей о пожаре. Подъезд быстро заполнялся дымом. Владлен приоткрыл оконную раму, чтобы он выветривался.



В это время прибыли пожарные. Звеном газодымозащитников 54-летний травмированный хозяин квартиры был передан врачам скорой медицинской помощи. Мужчина получил ожоги лица и рук и был госпитализирован.



В течение 15 минут открытое горение в комнате было ликвидировано. Огонь повредил домашние вещи на площади 10 квадратных метров, квартира была закопчена по всей площади. Точную причину пожара установят в ходе проверки по факту пожара дознаватели МЧС России.



- Благодаря грамотным действиям Владлена Коваленко были спасены две жизни. Он действовал в условиях, угрожавших и его жизни, и, безусловно, этот героический поступок мы не оставим без внимания. Уже подготовлен пакет документов на представление мужчины к награде, - отметил Артём Овчинников, начальник иркутского пожарно-спасательного гарнизона:



На вопрос, откуда герой знает алгоритм действий при пожаре, Владлен ответил, что по работе является ответственным за пожарную безопасность. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.



