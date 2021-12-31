Жителя Бурятии отправят в колонию за пьяную езду

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В Хоринском районе Бурятии местный житель признан виновным за езду в нетрезвом виде.
Будучи неоднократно подвергнутым уголовному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения, мужчина в сентябре текущего года вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Действия нарушителя были пресечены сотрудниками ГИБДД.
Виновному назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.
Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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Происшествия, Фото:
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