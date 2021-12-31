Жителя Бурятии отправят в колонию за пьяную езду

Также мужчину на три года лишили водительских прав



В Хоринском районе Бурятии местный житель признан виновным за езду в нетрезвом виде.



Будучи неоднократно подвергнутым уголовному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения, мужчина в сентябре текущего года вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Действия нарушителя были пресечены сотрудниками ГИБДД.



Виновному назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.



Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



