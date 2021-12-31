 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 декабря

30 декабря

Популярное

Жителя Бурятии отправят в колонию за пьяную езду

Жителя Бурятии отправят в колонию за пьяную езду
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Также мужчину на три года лишили водительских прав

В Хоринском районе Бурятии местный житель признан виновным за езду в нетрезвом виде.

Будучи неоднократно подвергнутым уголовному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения, мужчина в сентябре текущего года вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Действия нарушителя были пресечены сотрудниками ГИБДД.

Виновному назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Бурятия Хоринский район прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье идёт проверка по факту гибели горнорабочего в шахте
В Забайкалье идёт проверка по факту гибели горнорабочего в шахте
Происшествия, 31.12.2021
По предварительным данным, смерть мужчины носит естественный характер
В Иркутской области должностных лиц осудят за ущерб в 165 млн рублей
В Иркутской области должностных лиц осудят за ущерб в 165 млн рублей
Происшествия, 31.12.2021
Нелегальных лесозаготовителей обвиняют в незаконной рубке леса и должностных преступлениях
В Иркутске мужчина спас двух человек на пожаре
В Иркутске мужчина спас двух человек на пожаре
Происшествия, 31.12.2021
Благодаря его действиям были спасены жильцы загоревшейся квартиры
Жителя Бурятии отправят в колонию за пьяную езду
Жителя Бурятии отправят в колонию за пьяную езду
Происшествия, 31.12.2021
Также мужчину на три года лишили водительских прав
Иностранец вымогал интимные фото у 11-летней девочки из Улан-Удэ
Иностранец вымогал интимные фото у 11-летней девочки из Улан-Удэ
Происшествия, 30.12.2021
Для выхода в интернет педофил использовал сим-карту, купленную в переходе
В Бурятии наградили женщину, благодаря которой поймали расчленителей
В Бурятии наградили женщину, благодаря которой поймали расчленителей
Происшествия, 30.12.2021
За содействие в раскрытии резонансного преступления поощрили полицейских и бдительную женщину
Новые клёны в центре Улан-Удэ могут не дожить до весны
Новые клёны в центре Улан-Удэ могут не дожить до весны
Происшествия, 30.12.2021
Вандалы варварски оборвали укрывной материал
В Бурятии пенсионер ударил сожительницу топором
В Бурятии пенсионер ударил сожительницу топором
Происшествия, 30.12.2021
Мужчина оставил женщину в луже крови и ушёл за спиртным
12 жителей Бурятии умерли от коронавируса за сутки
12 жителей Бурятии умерли от коронавируса за сутки
Происшествия, 30.12.2021
Суточный прирост COVID-19 при этом падает
В Улан-Удэ зафиксирован предновогодний всплеск ДТП
В Улан-Удэ зафиксирован предновогодний всплеск ДТП
Происшествия, 29.12.2021
Массовое ДТП произошло на Селенгинском мосту
В Иркутске менеджер хотел подкупить сотрудника МЧС за 1,5 млн рублей
В Иркутске менеджер хотел подкупить сотрудника МЧС за 1,5 млн рублей
Происшествия, 29.12.2021
Также ко взятке прилагалась бутылка дорогого шампанского

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^