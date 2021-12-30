В Бурятии наградили женщину, благодаря которой поймали расчленителей

МВД Бурятии наградило полицейских из Северобайкальска за поимку мужчин, которые расчленили тело убитой жертвы. Также отдельно отметили жительницу Северобайкальска, благодаря которой преступников оперативно задержали.
По видеосвязи врио министра внутренних дел по Бурятии полковник полиции Баир Хамагаев обратился к этой жительнице Северобайкальска.
- От министерства внутренних дел по Республике Бурятия и от себя лично выражаю вам глубокую признательность за ваш мужественный гражданский поступок. Благодаря вашему неравнодушию опасные преступники были оперативно задержаны и не уйдут от наказания, - поблагодарил Баир Хамагаев. – Сегодня вас слышат и видят сотрудники полиции всех районов республики. От всех нас хочу пожелать вам в наступающем году крепкого здоровья, семейного тепла и радости, успехов во всех делах. А мы, в свою очередь, будем и дальше обеспечивать безопасность на наших улицах в тесном сотрудничестве с такими, как вы, активными и сознательными гражданами. Ещё раз вас благодарю! С наступающим Новым годом!
За проявленную гражданскую сознательность и решительность, способствовавшие раскрытию резонансного преступления, Галина Павловна награждена почётной грамотой МВД по Бурятии, а также ценным подарком.
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 декабря в полицию позвонила жительница Северобайкальска. Она сообщила о мужчинах, загружавших в машину подозрительный пакет, а также о следах крови в подъезде.
На место происшествия незамедлительно выехал экипаж дорожно-патрульной службы - старший лейтенант полиции Николай Кучер и лейтенант Николай Голюк. Они задержали двух мужчин, которые замывали в подъезде кровь.
Задержанные – отец с сыном – были сильно пьяны и даже не сразу смогли отвечать на допросе. Как выяснили следователи, 59-летний местный житель за несколько дней до задержания убил 38-летнюю женщину. Труп он сперва спрятал в квартире под диваном.
На следующий день ему позвонил сын, живущий в Иркутской области. Отец рассказал об убийстве и попросил приехать на помощь.
26 декабря сын приехал в Северобайкальск. Мужчины сперва хорошо напились, а потом решили избавиться от трупа. Они расчленили тело топором и ножами. Руки и ноги они положили в пакет, отвезли на машине за город и выкинули в лесу. Затем вернулись, также положили туловище в пакет, вынесли и стали грузить в багажник. В это время их и увидела бдительная соседка, которая позвонила в полицию.