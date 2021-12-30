 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 декабря

29 декабря

Популярное

В Бурятии наградили женщину, благодаря которой поймали расчленителей

В Бурятии наградили женщину, благодаря которой поймали расчленителей
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии, СУ СКР по Бурятии
За содействие в раскрытии резонансного преступления поощрили полицейских и бдительную женщину

МВД Бурятии наградило полицейских из Северобайкальска за поимку мужчин, которые расчленили тело убитой жертвы. Также отдельно отметили жительницу Северобайкальска, благодаря которой преступников оперативно задержали.

По видеосвязи врио министра внутренних дел по Бурятии полковник полиции Баир Хамагаев обратился к этой жительнице Северобайкальска.

- От министерства внутренних дел по Республике Бурятия и от себя лично выражаю вам глубокую признательность за ваш мужественный гражданский поступок. Благодаря вашему неравнодушию опасные преступники были оперативно задержаны и не уйдут от наказания, - поблагодарил Баир Хамагаев. – Сегодня вас слышат и видят сотрудники полиции всех районов республики. От всех нас хочу пожелать вам в наступающем году крепкого здоровья, семейного тепла и радости, успехов во всех делах. А мы, в свою очередь, будем и дальше обеспечивать безопасность на наших улицах в тесном сотрудничестве с такими, как вы, активными и сознательными гражданами. Ещё раз вас благодарю! С наступающим Новым годом!

За проявленную гражданскую сознательность и решительность, способствовавшие раскрытию резонансного преступления, Галина Павловна награждена почётной грамотой МВД по Бурятии, а также ценным подарком.



Как сообщал «Байкал-Daily», 26 декабря в полицию позвонила жительница Северобайкальска. Она сообщила о мужчинах, загружавших в машину подозрительный пакет, а также о следах крови в подъезде.

На место происшествия незамедлительно выехал экипаж дорожно-патрульной службы - старший лейтенант полиции Николай Кучер и лейтенант Николай Голюк. Они задержали двух мужчин, которые замывали в подъезде кровь.

Задержанные – отец с сыном – были сильно пьяны и даже не сразу смогли отвечать на допросе. Как выяснили следователи, 59-летний местный житель за несколько дней до задержания убил 38-летнюю женщину. Труп он сперва спрятал в квартире под диваном.

На следующий день ему позвонил сын, живущий в Иркутской области. Отец рассказал об убийстве и попросил приехать на помощь.

26 декабря сын приехал в Северобайкальск. Мужчины сперва хорошо напились, а потом решили избавиться от трупа. Они расчленили тело топором и ножами. Руки и ноги они положили в пакет, отвезли на машине за город и выкинули в лесу. Затем вернулись, также положили туловище в пакет, вынесли и стали грузить в багажник. В это время их и увидела бдительная соседка, которая позвонила в полицию.





убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Новые клёны в центре Улан-Удэ могут не дожить до весны
Новые клёны в центре Улан-Удэ могут не дожить до весны
Происшествия, 30.12.2021
Вандалы варварски оборвали укрывной материал
В Бурятии пенсионер ударил сожительницу топором
В Бурятии пенсионер ударил сожительницу топором
Происшествия, 30.12.2021
Мужчина оставил женщину в луже крови и ушёл за спиртным
12 жителей Бурятии умерли от коронавируса за сутки
12 жителей Бурятии умерли от коронавируса за сутки
Происшествия, 30.12.2021
Суточный прирост COVID-19 при этом падает
В Улан-Удэ зафиксирован предновогодний всплеск ДТП
В Улан-Удэ зафиксирован предновогодний всплеск ДТП
Происшествия, 29.12.2021
Массовое ДТП произошло на Селенгинском мосту
В Иркутске менеджер хотел подкупить сотрудника МЧС за 1,5 млн рублей
В Иркутске менеджер хотел подкупить сотрудника МЧС за 1,5 млн рублей
Происшествия, 29.12.2021
Также ко взятке прилагалась бутылка дорогого шампанского
Житель Бурятии выстрелил жене в голову, сделав инвалидом
Житель Бурятии выстрелил жене в голову, сделав инвалидом
Происшествия, 29.12.2021
Раненую женщину нашёл её несовершеннолетний сын
В Бурятии школьники воруют эмблемы с машин
В Бурятии школьники воруют эмблемы с машин
Происшествия, 29.12.2021
Действия юных хулиганов запечатлела видеокамера
Заразная болезнь скота распространяется по Бурятии
Заразная болезнь скота распространяется по Бурятии
Происшествия, 29.12.2021
Крупный рогатый скот заболел ещё в одном районе
В салоне «виляющей» по дороге машине в Бурятии нашли наркотики
В салоне «виляющей» по дороге машине в Бурятии нашли наркотики
Происшествия, 29.12.2021
Автомобиль заблокировали и остановили росгвардейцы и полицейские
В Бурятии в запертой квартире нашли труп
В Бурятии в запертой квартире нашли труп
Происшествия, 29.12.2021
Спасателям пришлось забираться в квартиру через балкон
В Улан-Удэ заблудившаяся девочка блуждала по лесу
В Улан-Удэ заблудившаяся девочка блуждала по лесу
Происшествия, 29.12.2021
Девочка заблудилась, решив уйти пешком в сторону посёлка Заиграево
В Бурятии вандалы рушат ледовые фигуры
В Бурятии вандалы рушат ледовые фигуры
Происшествия, 29.12.2021
Скульптуры не простояли и дня

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^