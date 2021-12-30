В Бурятии наградили женщину, благодаря которой поймали расчленителей

За проявленную гражданскую сознательность и решительность, способствовавшие раскрытию резонансного преступления, Галина Павловна награждена почётной грамотой МВД по Бурятии, а также ценным подарком.









26 декабря сын приехал в Северобайкальск. Мужчины сперва хорошо напились, а потом решили избавиться от трупа. Они расчленили тело топором и ножами. Руки и ноги они положили в пакет, отвезли на машине за город и выкинули в лесу. Затем вернулись, также положили туловище в пакет, вынесли и стали грузить в багажник. В это время их и увидела бдительная соседка, которая позвонила в полицию.



