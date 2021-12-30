Коробка с мороженым вызвала переполох в центре Улан-Удэ

Сотрудники группы разминирования ОМОН осмотрели коробку. В ней, к своему удивлению, они обнаружили вафельные стаканчики с мороженым.











Вечером 29 декабря бдительные граждане сообщили в правоохранительные органы о бесхозном пакете с коробкой возле кафе Appetite в центре Улан-Удэ.- Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.