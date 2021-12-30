Ущерб от аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ оценили до 100 миллионов

Расследование аварии продолжается
Ущерб от аварии на Улан-Удэнской ТЭЦ-1, произошедшей ночью 23 декабря, оценивается до 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе ТГК-14.
- По предварительным расчётам экспертов, ущерб от аварии, которая произошла 23 декабря на Улан-Удэнской ТЭЦ-1, оценивается до 100 млн. рублей. Вопросы возмещения ущерба будут урегулированы со страховой компанией в рамках действующего договора страхования имущества, - говорится в сообщении компании.
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что все затраты по ликвидации аварии на Улан-удэнской ТЭЦ-1 возьмёт на себя ТГК-14.
Сейчас на станции продолжаются работы по восстановлению кабельных линий и ячеек секции собственных нужд 6 кВ. Проведены встречи с подрядчиками, проводится заказ и закупка необходимого оборудования, уточнили в ТГК-14.
На месте продолжает свою работу межведомственная комиссия по расследованию аварийной ситуации на Улан-Удэнской ТЭЦ-1. В её составе технические руководители ПАО «ТГК-14», инспекторы Ростехнадзора, ведущий советник Департамента оперативного управления в ТЭК минэнерго РФ Сергей Булыгин и первый заместитель министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства правительства республики Алексей Назимов. По результатам расследования обещают предоставить полную информацию.
Ночью 23 декабря на ТЭЦ-1 произошло задымление из-за возгорания электрической проводки. Из-за пожара были отключены четыре котла из семи. В результате в столице Бурятии был введён режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа ряда детских садов. Во многих домах исчезла горячая вода, а батареи остыли. Отключение коснулось жителей всех трёх районов, ведь ТЭЦ-1 обеспечивает теплом Железнодорожный, Советский и часть Октябрьского.
Главной задачей было не допустить разморозки систем теплоснабжения всего города, что могло привести к настоящей катастрофе на фоне 30-градусных морозов. Власти развернули пункты временного размещения для горожан, а мёрзнущим гражданам раздавали обогреватели.
С ситуацией удалось справиться, а страшных последствий избежать. 25 декабря режим ЧС был понижен до муниципального уровня. 27 декабря все жилые дома и соцучреждения Улан-Удэ полностью подключены к тепло- и горячему водоснабжению. 28 декабря режим ЧС был снят полностью.
Ущерб от аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ оценили до 100 миллионов
Происшествия, Фото:
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