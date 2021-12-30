Новые клёны в центре Улан-Удэ могут не дожить до весны

– Мы опасаемся, что наши суровые февральские ветра повредят саженцы. Для их защиты мы сделали ветрозащиту каждого деревца, но наши сотрудники вынуждены еженедельно восстанавливать ограждение, убирать окурки и мусор из лунок. Просим граждан быть более сознательными и беречь «зеленые лёгкие» города, – обратилась директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.





