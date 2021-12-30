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Новые клёны в центре Улан-Удэ могут не дожить до весны

Новые клёны в центре Улан-Удэ могут не дожить до весны
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
Вандалы варварски оборвали укрывной материал

Клёны Гиннала на площади Революции в Улан-Удэ могут не дожить до весны.

Осенью молодые деревца укрыли и подготовили к зиме, но в первые дни укрывной материал варварски оборвали, рассказали в мэрии.

– Мы опасаемся, что наши суровые февральские ветра повредят саженцы. Для их защиты мы сделали ветрозащиту каждого деревца, но наши сотрудники вынуждены еженедельно восстанавливать ограждение, убирать окурки и мусор из лунок. Просим граждан быть более сознательными и беречь «зеленые лёгкие» города, – обратилась директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.


Клены Гиннала посадили на площади Революции этим летом. Их привезли из питомника соседнего региона. Клёны отличаются высокой морозоустойчивостью, поэтому в специальном укрытии на зиму не нуждается, исключения составляют молодые неокрепшие саженцы клена. По мере «взросления», через два-три года, клён уже не будет нуждаться в подобной процедуре.
вандализм деревья

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