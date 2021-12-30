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В Бурятии пенсионер ударил сожительницу топором

В Бурятии пенсионер ударил сожительницу топором
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина оставил женщину в луже крови и ушёл за спиртным

69-летний житель Баунтовского района Бурятии обвиняется в покушении на убийство.

По версии следствия, в октябре пенсионер поссорился с сожительницей, обвинив её в растрате его денег. Через некоторое время, будучи уже в состоянии алкогольного опьянения, ударил женщину по голове топором.

Упавшую возлюбленную мужчина также пнул в грудную клетку.

Пенсионер решил, что женщина умерла, и испугался. Однако скорую помощь вызывать не стал, а пошёл в магазин за спиртным. По пути, впрочем, зашёл к соседям и попросил о помощи.

Соседка, обнаружив потерявшую сознание потерпевшую на полу в крови, вызвала скорую помощь и полицию.

Женщину госпитализировали в Баунтовскую центральную районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, раной головы, закрытым переломом ребра.

- Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-службе Баунтовского районного суда.
покушение на убийство

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